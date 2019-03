Conosciutissimo wedding planner stroncato da un malore a 46 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Una notizia che ha sconvolto tutta la provincia. Stefano Pinto, noto wedding planner pesarese, figlio del conte Renato Pinto, è morto questa mattina per un malore fatale a soli 46 anni. Da quanto appreso aveva lavorato senza sosta in questi giorni per organizzare alcuni eventi. Da tempo viveva a Borgo Lanciano, a Castelraimondo, in una splendida villa, hotel spa a 4 stelle, teatro di molti matrimoni che organizzava da anni con una maestria, un'attitudine che lo aveva portato ad essere molto richiesto. Non solo wedding, ma anche eventi, consulenza d’immagine e personal shopper. Nel 2012 aveva preso in gestione il 360° Creative Cafè nel magnifico cortile di palazzo Gradari, nel cuore di Pesaro.