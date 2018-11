Furto nella villa di Scavolini rubati monili in oro e bracciali «Eravamo al piano di sopra»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Due volte in dieci mesi. Un altro colpo alla villa di Scavolini, vicina al parco della Pace. E per di più il patron della storica azienda di cucine e living pesarese era in casa assieme alla moglie. Tutto è successo nel tardo pomeriggio di mercoledì, verso l’ora di cena. I ladri hanno rotto una finestra dell’appartamento di sotto, dove vive la figlia di Valter. È scattato l’allarme ma in poco tempo sono riusciti ad aprire un paio di cassetti e rubare dei monili in oro, un paio di bracciali. Ma sono le modalità del furto che destano preoccupazione.A raccontarlo è lo stesso Valter Scavolini, dopo la serata passata con la Polizia a seguito della denuncia. «Ero al secondo piano quando mia moglie mi ha avvisato. Lei era con delle amiche di sotto. E i ladri sono entrati in azione nell’appartamento a fianco. C’erano le luci accese eppure hanno agito ugualmente. È gente che non ha paura di niente. Entrano senza preoccuparsi. E sono ladri atletici perché sono passati da una finestra ad un'altezza di 4-5 metri»