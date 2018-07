Con la bella Giorgia Palmas Pippo Magnini gioca in casa: romantico aperitivo al Moloco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Vacanze pesaresi per Filippo Magnini e la bella Giorgia Palmas che giovedì sono stati avvistati al Moloco, il locale di tendenza dove all’ora dell’aperitivo è possibile ammirare il tramonto. La coppia era in compagnia della sorella del campione che cerca di distrarsi in vista di un impegnativo settembre quando è attesa la sua deposizione alla Nado Italia nell’ambito dell’inchiesta sportiva sul doping. E’ stata una toccata e fuga, la coppia tornerà ad agosto. A Giorgia Pesaro con il suo tramonto è piaciuta molto.