Ladri armati di frullino svaligiano un'abitazione portando via 8mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Armati di frullino entrano in casa e tagliano in due la cassaforte. Un colpo studiato nel dettaglio, quasi certamente i ladri sapevano cosa cercare e come aprirla. Domenica verso il tardo pomeriggio, orario ormai sempre più battuto dai ladri per via dell’assenza dei proprietari, i ladri hanno colpito in via Arcangeli. E’ una via perpendicolare a via Flaminia, nel quartiere di Loreto-Montegranaro. Una zona già battuta dai ladri nel weekend. Sono riusciti a entrare in un appartamento al primo piano, tramite l’effrazione di una porta finestra. Una volta dentro hanno rovistato fino a trovare la cassaforte. La proprietaria, una signora anziana era assente. Quindi hanno agito indisturbati. Quasi certamente avevano con loro una smerigliatrice, visto che hanno tagliato le lamiere della cassaforte in due. Dovrebbero aver fatto rumore, ma nessuno in zona si è accorto o ha lanciato l’allarme. Una volta aperta hanno asportato gioielli e qualche contante. Si parla di un valore degli ori per circa 8000 euro. Valore non solo materiale, ma anche affettivo visto che erano i monili di una vita.