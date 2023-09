Gradara, ciao euro: arriva la moneta virtuale glocal (Etix) per spendere di meno. Ecco come dovrebbe funzionare

GRADARA - A Gradara, al Teatro Comunale, venerdì 6 ottobre alle 20.40 si terrà l’incontro con la cittadinanza per illustrare il modello di intervento con gli ETIX, la moneta virtuale ‘glocal’ (crasi di ‘global’ e ‘local’), per sostenere l’economia del territorio, promuovere le iniziative di volontariato e migliorare il benessere delle famiglie. Saranno presenti il sindaco, Filippo Gasperi, il presidente della Fondazione BarterFly, Pierluigi Paoletti, e l’amministratore delegato di Monethica, Vito Umberto Vavalli.

La base del ragionamento

In un mondo sempre più globalizzato e interconnesso, promuovere le condizioni per una comunità locale forte e prospera non dovrebbe essere sottovalutato, specie in Italia, scrigno di bellezze e di giacimenti culturali di tipicità di cui è incomparabilmente ricco il nostro Paese. Che va salvaguardato e valorizzato.

Gli economisti hanno da tempo dimostrato che lo sviluppo dei territori e la resilienza delle filiere locali dipende tra l’altro dalla disponibilità di moneta e credito.

Le Amministrazioni comunali sono da anni incise e percosse da tagli orizzontali dei bilanci e assistono pressoché impotenti ad una rarefazione di credito e servizi bancari per le imprese di minori dimensioni. Come se non bastasse, mancano da sempre misure volte a riequilibrare il travaso di risorse che strutturalmente sposta risparmi e lavoratori dalle aree economicamente meno attraenti a quelle più intensamente industrializzate.

In cosa consiste

La soluzione più utile per fronteggiare questa situazione è quella di utilizzare uno strumento che renda possibile la creazione di valore nella comunità locale e la immediata veicolazione per alimentare le iniziative realizzate sul territorio, senza tuttavia erigere barriere che impediscono di raggiungere sufficienti masse critiche e la più ampia spendibilità. Nel corso della serata dell'incontro con la cittadinanza, Monethica illustrerà la sua proposta di moneta virtuale denominata ETIX, che abilita inedite modalità di relazioni sociali e la generazione di valore spendibile, che rimane nell’area di produzione.

Cosa dice la legge

Oggi il quadro normativo legittima le valute virtuali, considerate fattore di inclusione finanziaria dal Parlamento UE, e ne dispone l’assoggettamento alle leggi anti riciclaggio; la soluzione offerta da Monethica soddisfa gli standard richiesti e rientra appieno nella normativa vigente. La differenza sostanziale tra la soluzione con gli ETIX, priva di oneri a carico del Comune, e i tentativi condotti in passato da altri Enti locali, risiede nella possibilità di utilizzarli in tutta la Penisola, con una semplice app, presso 1.500 punti di accettazione e sul market place, con migliaia di prodotti in rapida crescita. A queste favorevoli condizioni si aggiunge il supporto della Fondazione BarterFly, che ha consentito di integrare attività profit e non profit e realizzare un modello di intervento che sostiene finanziariamente e gratuitamente le attività delle organizzazioni di volontariato (sportive, sociali e culturali).

L'obiettivo

L’obiettivo è quello di rendere Gradara il primo Comune a beneficiare di questa inedita opportunità, che coniuga strumenti tecnologicamente avanzati con il modello di relazioni socio-produttive basato su principii di economia circolare generativa e sul pieno recupero del carattere di bene comune, connaturato con moneta e credito, capace di diventare un potente fattore di coesione per la comunità.

Come funziona

Si scarica un'app gratuitamente e come benvenuto ricevi 5 Etix. e una facilitazione commerciale di 50 Etix. Ovvero controvalore di 55 Euro da spendere all’interno del circuito previsto.

Un Etix uguale a 1 euro. Ogni volta che effettuo una ricarica a partire da un minimo di 50 euro ottengo subito un +30% di potere d’acquisto. Da 100 euro in su, ho la possibilità di convertire 20 etix in voucher spendibili per rifornimenti di carburanti e nella grande distribuzione tipo Q8, IP, Ikea, Carrefour, Panorama eccetera. Un esempio per capirci meglio: cambiamo 100 euro e otteniamo 130 Etix. Venti Etix posso usarli per benzina o per fare la spesa nei canali convenzionati. I restanti 110 ETIX potrò utilizzarli interamente presso tutte le attività e i professionisti convenzionati. Immaginiamo ora di recarci in un ristorante convenzionato e spendere 130 euro: con la ricarica di 100 euro otterrò subito un vantaggio di 130 ETIX. Quel pranzo o quella cena quanto mi sarà costata? 100 euro. Il ristoratore riceverà istantaneamente gli Etix sul suo conto, che potrà subito riutilizzare.