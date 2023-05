FANO - La primavera non decolla e, come peraltro già ampiamente preannunciato anche da un allerta meteo, regala alle Marche altre giornate con pioggia e temperature sotto le medie del periodo.

In particolare a Fano in questo momento la pioggia è battente e dalla mattinata sono stati segnalati blackout intermittenti a macchia di leopardo in varie zone della città.