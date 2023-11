PESARO - Don Marco De Franceschi ha subito un intervento chirurgico urgente all’intestino. L’operazione è andata bene ma le condizioni dello storico parroco del Porto, 85 anni, esorcista della Diocesi, permangono gravissime. Da quanto appreso attualmente non è cosciente, dopo essere stato sedato e intubato. La comunità pesarese, da sempre vicina a don Marco, ha ricevuto il messaggio dal Vescovo don Sandro Salvucci: «Preghiamo tanto! Uniamoci nella preghiera per lui, per intercessione della B.V. Maria».

Ordinato 61 anni fa

Don Marco è stato ordinato presbitero il 18 marzo 1962 ed è stato parroco di Santa Maria del Porto. Esorcista. Canonico del titolo di S. Simone. Membro del Consiglio Presbiterale Diocesano e del Collegio dei Consultori. Membro della Commissione Diocesana per il Diaconato Permanente. È stato insegnante di filosofia al Mamiani di Pesaro e, ancora oggi, presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Giovanni Paolo II” con sede a Pesaro, Attivo e presente nonostante l’avanzare dell’età, don Marco è sempre stato un punto di riferimento per la comunità “portolotta”. Storiche le sue battaglie contro Halloween ritenuta «festa di origine demoniaca».