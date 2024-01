Certificati per vaccini mai fatti, partito a Rimini il processo per 19 genitori. Il medico no vax di Pesaro è morto

RIMINI - Il dottore è morto prima di essere citato a giudizio ma per 19 genitori è partito il processo per falso davanti al Tribunali di Rimini. Grazie al medico di Pesaro avevano ottenuto per i loro figli certificati di vaccinazione falsi, per vaccini mai fatti (come scoprì poi l'Ausl), utili all’iscrizione a scuole d’infanzia. Secondo l'accusa avrebbero pagato 100 per ogni singolo certificato falso. Il biennio finito nel mirino era il 2016-2017.

Le indagini nel 2018

I genitori risiedono a Montescudo Montecolombo, Gemmano e Riccione, avrebbero pagato al medico 100 euro per ogni certificato falso. Le indagini iniziarono prima della pandemia, nel maggio 2018, grazie alle rivelazioni di una mamma.