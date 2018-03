Il carro di Rossini sconfigge il maltempo, la sfilata suggella il patto Pesaro-Fano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO Uno spot per la città di Pesaro con la promozione di quella di Fano. Il carro di Carnevale dedicato a Gioachino Rossini ha sfilato domenica nonostante il maltempo anche se la pioggia ha portato alle defezioni dei carri di Villa Fastiggi e Candelara. E non sono mancate le rimozioni delle auto in sosta e le multe.Venerdì sera l’arrivo al porto di Pesaro de “La Calunnia è un venticello”, il carro dedicato a Gioachino Rossini e realizzato dall’Associazione Carristi Fanesi su bozzetto di Pierluigi Piccinetti. Ieri l’annunciata sfilata.Una volta liberato viale Trieste il carro si è mosso sulle note del Barbiere di Siviglia e altri brani celebri del compositore pesarese. Doveva essere un sigillo per il 150° anniversario di Rossini, in cui le celebrazioni avranno un’eco mondiale grazie alla pioggia di milioni di euro arrivati dallo Stato, oltre 6 milioni in due anniIl carro, che ha già sfilato a gennaio e febbraio nelle tre domeniche del Carnevale di Fano, è costituito da una figura principale che riproduce la figura di Rossini, che raggiunge un’altezza di circa 13 metri, attorno alla quale sono collocate altre figure più piccole realizzate in vetroresina e polistirolo raffiguranti personaggi delle opere liriche rossiniane.Sul pianale frontale è stato ricostruito il proscenio del teatro “ToreIIi” di Fano dal quale esce la figura di Rossini da bambino che suona la viola, seduta sul pianale si trova la bambina con il cuore in mano di cui si era invaghito il compositore. Si tratta di un aneddoto storico realmente accaduto a Fano.In alto, nel retro del carro, è posizionata la riproduzione della palla di Pomodoro. C'è anche un elegante cigno. Sulla parete retrostante del carro è riprodotta la cattedrale di Reims. Il carro è lungo 11 metri, largo 7 metri e pesa circa 150 quintali. Il costo è stato 75 mila euro, 40mila dei quali finanziamenti dall'amministrazione comunale di Pesaro.Ad aprire la parata i sindaci di Pesaro e Fano, Matteo Ricci e Massimo Seri. «E’ stata una giornata emozionante nel vedere tante persone nonostante il maltempo affollare il viale – ha detto il sindaco Ricci – sono grato a tutti i coloro che hanno collaborato, dalla Carnevalesca di Fano al Cantiere Rossini, al centro operativo. Siamo molto contenti che il Carnevale di Fano, uno dei più importanti al mondo, abbia promosso il 150esimo del compositore Rossini e altrettanto farà Pesaro sottolineando l’importanza del Carnevale di Fano. Questa è la dimostrazione che quando due città collaborano insieme vengono fuori cose straordinarie. Continueremo così».Ora il carro resterà in piazzale della Libertà a Pesaro fino al 21 marzo, poi sarà smontato e diventerà una mostra itinerante in giro per la città. Una sorta di taglio del nastro per un anno straordinario. L’abbinata città della musica Unesco e il 150esimo del morte del compositore secondo il sindaco Ricci permetterà alla città di Pesaro di decollare secondo una strategia di crescita tarata attorno alla musica e alla cultura. «Vogliamo ristrutturare l’economia locale - ha sottolineato Matteo Ricci - partendo dalle eccellenze e Rossini è il testimonial della bellezza nel mondo. Col carro abbiamo aggiunto un tassello importante».