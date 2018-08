Via Passeri senza auto per valorizzare Rossini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA NOVITÀPESARO Via le auto da via Passeri. Con l'apertura degli spazi del Museo Rossiniano al piano nobile di Palazzo Antaldi, storica sede della Fondazione Carisp, sparirà anche la sosta delle auto e dei mezzi dei residenti o di chi ha il permesso, all'interno della Ztl che dall'incrocio con via Mazza porta fino a piazzale Lazzarini.Work in progressAd annunciare l'avvio della riqualificazione volta a valorizzare il nuovo luogo della cultura, ma anche le attività commerciali che ne sono corollario, è stato il sindaco Matteo Ricci, in...