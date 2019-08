«Via dell'Acquedotto vanno smantellate roulotte e baracche»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'INTERROGAZIONEPESARO «L'ordinanza contro l'accattonaggio non viene rispettata, è ora che il Comune smantelli roulotte e baracche di via dell'Acquedotto. E Daspo ai nomadi con reati alle spalle». I consiglieri comunali della Lega Roberto Biagiotti e Francesco Totaro hanno presentato un'interrogazione sulla questione dei rom in città, con particolare attenzione alla zona degradata dietro le caserme all'ingresso del parco 25 Aprile. «A Pesaro è presente una comunità di nomadi, che oltre ad essere accampata in fondo a via dell'Acquedotto...