VALLEFOGLIA Totalmente in controtendenza rispetto al periodo dove si rincorrono le chiusure delle attività o i loro annunci, ecco che c'è chi apre. Da ieri nei locali lungo corso XXI Gennaio a Montecchio di Vallefoglia serrande rialzate per il nuovo Caffe' della Fortuna di Montecchio che affianca così il suo gemello di Morciola. Luca Mancini, l'operaio con il sogno di fare il barista non solo non si è arreso alla burocrazia che gli aveva già reso difficile la vita a Morciola a causa del bar inserito in un centro commerciale aperto, ma risponde aprendo un nuovo bar a Montecchio. «Inizia per noi una nuova avventura, con il nostro staff e con l'inserimento di nuovi elementi, riusciremo sicuramente a farci notare in una piazza come Montecchio afferma Luca Mancini il titolare dei due Caffè della Fortuna - E' stata una scelta difficilissima da prendere, specialmente in questo momento, molti mi hanno dato del matto, altri hanno detto che sono pazzo. Ma come si dice: ci sono dei treni che passano solo una volta nella vita, non lo potevo perdere». Poi continua spiegando che «Il locale (che già ospitava in passato il bar Mokita ndr.) lo abbiamo un po' modificato, adattato un po' ai nostri gusti, un po' alle nostre esigenze e ci sembra davvero fantastico; certo sarebbe stato bello inaugurarlo con una grande festa, ma visto i divieti, siamo costretti a rimandarla in tempi migliori». Da ieri mattina alle 5 il bar era già operativo anche se la zona arancione ne limita l'attività permettendo solo l'asporto e comunque non oltre le 18. Dietro al bancone Mancini ha assunto altre quattro persone che unite alle sei di Morciola formano uno staff di 10 dipendenti. «Ho voluto espressamente gente del posto, infatti le nuove bariste assunte sono tutte di Montecchio». Lo spirito del titolare e dello staff è anche segnato da uno slogan inciso sulle pareti del locale che recita Tutto è possibile dopo il caffè.

Luca Senesi

