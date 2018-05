Tari, la bolletta è più leggera la sorpresa è nel conguaglio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

I TRIBUTIPESARO Verso il pagamento della Tari, quasi 19 milioni di euro da incassare per il 2018. Bollette più leggere, eccetto per chi ha ricevuto conguagli negativi. «Per il 2019 puntiamo ad un ulteriore alleggerimento della tariffa», anticipa l'assessore Antonello Delle Noci. Sono ormai arrivati a tutti pesaresi i plichi contenenti la documentazione necessaria a pagare la tassa per il servizio di igiene urbana. La Tari è stata diminuita dell'1,5% nel 2018, con il via libera della maggioranza in una seduta del consiglio comunale a...