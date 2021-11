Su questo fronte, dal Comune fanno sapere che l'accordo con i privati, dopo il lungo contenzioso, non è ancora stato raggiunto. E quello sarà comunque un passaggio chiave non solo per risistemare l'area in modo da renderla un parcheggio con tutti i servizi connessi, e una capacità di 200 posti, ma anche per capire quale sarà il futuro gestionale e di modalità dell'offerta dei due contenitori per la sosta.

Ipotesi aperte

A questo proposito, una delibera di giunta approvata quest'estate riferiva che «la sosta nel parcheggio a sud della ferrovia sarà gratuita per l'utenza fino al perfezionamento delle procedure di acquisto da parte del Comune di Pesaro dell'adiacente area denominata Porta Cappuccina». Ad oggi, come riferisce l'assessore Belloni, tutte le ipotesi sono ancora aperte: «Quando Porta Cappuccina sarà nostra e il parcheggio a sud della ferrovia completato, decideremo il da farsi. Non escludiamo che tutti i posti a disposizione rimangano gratuiti». Allargando il raggio sui parcheggi cittadini ancora sulla carta, c'è l'area a fianco al cimitero di via Mirabelli, oggetto anche del confronto del tour del sindaco a Pantano con i residenti di via Belgioioso. Il piano prevede oltre 200 nuovi posti auto, alberature, illuminazione, chioschi. Il nuovo parcheggio dovrebbe essere utilizzabile a partire dalla prossima estate. Si tratta dello spazio a lato del cimitero, dove oggi c'è la Fme, ditta che sta trasferendo parte del comparto in zona Interquartieri. E affiancherebbe il vicino e prezioso serbatoio sorta del parcheggio San Decenzio. In zona mare, invece, è ancora aperto in questo periodo il parcheggio di Villa Marina: il Comune ha acquistato il comparto ex sportivo, sui due lati compresi tra via Paterni e viale Gorizia, dall'Inps con un investimento di un milione e 350 mila euro.

Da zona a zona

Lo spazio lato porto già da due estati viene adibito a parcheggio e anche quest'estate è stato sfruttatissimo, e continuerà ad esserlo anche in futuro, con la possibilità di destinarlo in inverno ad altre funzioni, vedi un deposito per le barche. Anche in questo caso l'Amministrazione comunale ha in mente un piano più definito e sostanziale e lo stesso parcheggio sarà riqualificato.

Thomas Delbianco

