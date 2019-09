Riqualificazione di via Passeri «Giardini verticali proprio no»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I NODIPESARO Via Passeri rivitalizzata, la cura e il recupero di spazi storici nelle vie e nei vicoli nascosti del centro, la musica come motivo di aggregazione e vivacità per creare appeal commerciale. Sono queste le istanze che arrivano dai commercianti e dai gestori di attività del centro cittadino. Sì perché, a ben guardare alcune vie trasversali, si percepisce una situazione di stallo, nonostante gli interventi strutturali che l'Amministrazione ha fatto negli ultimi anni. Obiettivo feste nataliziePer esempio alle spalle di via Branca...