Poliziotti Robocop per vigilare in spiaggia

IL CASOPESARO Vita sempre più dura per i venditori ambulanti abusivi in spiaggia. Non c'è solo la stretta del regolamento di Pesaro che ha dato un taglio alle licenze degli ambulanti, ma anche le precise direttive che arrivano dal Viminale e che, per contrastare il fenomeno, assicurano anche la disponibilità di fondi a quei Comuni che porteranno avanti dei progetti ad hoc. E dei progetti specifici per contrastare l'abusivismo si è parlato nell'ultimo vertice che si è tenuto in Prefettura.Gli incontri«Dopo le prime decisioni assunte dal...