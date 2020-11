PESARO Nuovo ospedale a Muraglia, dopo il presidio, la battaglia si sposta in consiglio comunale. Il project financing non è più un dogma, per la maggioranza va solo chiusa la partita. Il documento è ormai pronto. Ieri è stato messo a punto in maggioranza e lunedì dalle 15 verrà discusso. E' lo step successivo al presidio organizzato davanti alla struttura di Muraglia e capeggiato dal sindaco Matteo Ricci. Nel documento presumibilmente, visto che più volte il primo cittadino, così come altri rappresentanti del territorio - vedi il consigliere regionale Pd Andrea Biancani - lo hanno rimarcato, non si parlerà di ospedale unico provinciale, ma di nuovo ospedale dell'azienda Marche Nord, e a servizio di tutta la provincia, così lo aveva definito Ricci al presidio. Non sono dello stesso avviso gli esponenti di centrodestra, che rappresentano la maggioranza regionale, e la minoranza pesarese, che in settimana, vedi Nicola Baiocchi e Daniele Malandrino per Fratelli d'Italia, così come Luca Serfilippi della Lega, hanno invece ribadito che quello bloccato a Muraglia è un ospedale unico provinciale. Termine utilizzato anche nel primo atto del nuovo mandato Acquaroli, dal quale poi è nato il dibattito e le proteste, cioè la risoluzione votata dalla maggioranza in Regione che individua come priorità «l'esigenza di sospendere tutti i provvedimenti per la realizzazione dei nuovi ospedali unici provinciali». Una settimana dopo, il sì trasversale per la revoca del project financing per Muraglia. Il resto è storia degli ultimi giorni, dal presidio fino alla predisposizione in Ufficio di Presidenza, del consiglio del 30 novembre dedicato al tema nuovo ospedale, come recita la convocazione ufficiale della seduta pubblicata ieri pomeriggio dal presidente Marco Perugini. Veniamo ad alcune indiscrezioni contenute nel documento di maggioranza filtrate da fonti comunali. Verrà ribadita l'esigenza di investire sulla sanità, e non di effettuare tagli, alla luce anche della situazione che si è creata con il Covid. E si farà riferimento ai fondi statali e regionali, 120 milioni di euro, equivalenti al co-finanziamento pubblico dell'opera. Per la parte privata, la maggioranza non entrerà nel merito del sì o no al project financing, ma il senso sarà quello già espresso da Ricci: ovvero di dire che se verranno individuate forme alternative al project andranno bene lo stesso, purchè a Muraglia si vada avanti con il progetto dell'ospedale nuovo per Marche Nord. E non per l'ospedale nuovo per Pesaro, come invece è orientata la Regione.

