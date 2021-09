PESARO Gli stabilimenti balneari sono alla meta, anche se il togliere gli ombrelloni arriverà in modo graduale, partendo dalle prime file un po' alla volta, come spiega Massimiliano Max Gamboni di Bagni Gabri 25 sul lungomare Sauro, in zona Levante. «Sulla carta - entra nel dettaglio - la stagione balneare si chiude la prima decade di settembre, ma a Pesaro le date fondamentali sono due, la fiera d San Nicola e il patrono San Terenzio, il 24 settembre. Il nostro stabilimento è fatto soprattutto di stagionali, clienti affezionati o vacanzieri che soggiornano in città per buona parte dell'estate, difficile vedere giornalieri, che poi spesso mi trovo costretto a non accogliere perchè ho già gli ombrelloni occupati. Comunque da lunedì la nostra attività sarà per sottrazione, iniziando a togliere ombrelloni dalla prime fila, all'inizio in maniera graduale, poi con la fine della fiera, il 12, e l'inizio delle scuole, il 15, in modo più accentuato. Noi saremo presenti per prepararci all'inverno, sistemare le cabine e mettere in custodia le attrezzature, lettini e sedie comprese. Se il tempo tiene resteranno ancora degli ombrelloni, almeno fino a San Terenzio, lo sanno bene i miei clienti che vanno a caccia dell'ultimo raggio di sole».

