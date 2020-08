PESARO Francesco Baldelli di Fratelli d'Italia ne ha per tutti: Governo, governatore Ceriscioli e sindaco Ricci: «Un caos totale qui, nella fetta pesarese di una Riviera Adriatica che stava appena assaporando timidi segnali di ripresa . Il governatore Luca Ceriscioli, con un colpo di coda velenoso di chi sa di essere di fatto già scaduto, in barba all'ordinanza del governo Pd-M5Stelle che stabilisce la chiusura dei locali all'aperto, decide al contrario di tenerli aperti, mentre il suo sindaco, Matteo Ricci, sbotta contro l'irresponsabilità di giovani e loro genitori, accusando addirittura le forze dell'ordine di non fare il loro mestiere di controllo. Ad ogni modo, siamo di fronte all'ennesimo corto circuito tra istituzioni governate da personaggi in difficoltà e sempre più allo sbando che, invece, di garantire il rispetto delle regole, chiarezza nei provvedimenti e tutela della salute, perdono tempo in polemiche, palleggiamenti di responsabilità e scaricano vilmente colpe su chi, per la divisa che indossa, non può replicare. Ma tant'è, in questo come in altri casi, siamo abituati ad assistere a queste magiche operazioni di manipolazione della realtà e a infantili scaricabarile per occultare inefficienze e responsabilità. Anche per questo esprimiamo la nostra solidarietà e sostegno alle forze dell'ordine».

© RIPRODUZIONE RISERVATA