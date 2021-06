PESARO Apu e Ztl, due in uno sul lungomare di Ponente di viale Trieste a partire da questo fine settimana e fino al 4 settembre. Come già più volte annunciato dall'Amministrazione comunale il modello di area pedonale urbana è ricalcato da quello dell'anno scorso e prevede due tratti, su viale Trieste tra viale Zara e via Ninchi e tra viale Marconi e viale Pola, nelle traverse su viale Fiume, nel tratto tra viale Trieste e il civico 97 di viale Fiume e, su viale Da Vinci, nel tratto compreso tra viale Trieste e il civico 35 di viale Da Vinci. All'Apu si aggiungerà la Ztl serale tra viale della Repubblica e via Zara, tra via Ninchi e viale Marconi e tra viale Pola e via Gorizia. Nello specifico l'Apu sarà 24 ore su 24 e il transito sarà consentito solo ai veicoli autorizzati. I veicoli per il trasporto merci interni all'Area pedonale avranno un permesso di carico/scarico dalle 6 alle 11 per un tempo max di 30 minuti, i taxi e i mezzi con autorizzazione Ncc sino alle 19. L'ordinanza emessa dall'Amministrazione comunale disciplina anche il transito dei monopattini che potranno utilizzare la pista ciclabile. Per quanto riguarda la Zona traffico limitato, questa riguarderà tutti i tratti del lungomare di Ponente che non ricadono all'interno dell'Apu e sarà in vigore tutti i giorni dalle 19 e fino alle 6. Nello specifico riguarderà viale Trieste nel tratto compreso tra via Ninchi e viale Marconi, viale Dante Alighieri nel tratto compreso tra viale Trieste e viale Trento e viale Marconi nel tratto compreso tra viale Trieste e viale Trento. Altra Ztl del weekend (dalle 21 di venerdì alle 7 del sabato, dalle 21 del sabato alle 7 della domenica e dalle 21 della domenica alle 7 del lunedì riguarderà viale Trieste nei tratti compresi tra viale della Repubblica e viale Zara, più tra viale Pola e viale Gorizia, viale Lanfranco nel tratto tra viale Trieste e viale Trento, viale Zara nel tratto tra viale Trieste e viale Trento, viale Pola nel tratto tra viale Trieste e viale Trento, viale Rovereto nel tratto tra viale Trieste e viale Trento, viale Monfalcone nel tratto tra viale Trieste e viale Trento, via Paterni nel tratto tra viale Trieste e viale Trento. Sarò in vigore il doppio senso di marcia su viale Fiume dall'intersezione con viale Trento a viale Trieste e su viale Leonardo Da Vinci dall'intersezione con viale Trento ai civici 33/35 di viale Da Vinci.

