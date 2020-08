Per un fuga in collina la meta è Villa Imperiale

PESARO Alternative alla spiaggia? Il fresco dei colli. Il giorno di Ferragosto porte aperte anche a Villa Imperiale, gioiello architettonico del Parco San Bartolo. Dalle 10 alle 13 è attivo il percorso di visita Da Raffaello a Girolamo Genga: la Maniera moderna tra arte e natura un itinerario in piccoli gruppi che privilegia gli spazi aperti, corti, terrazze e giardini con accesso agli appartamenti della duchessa Leonora Gonzaga. Costo 10 euro persona, prenotazione obbligatoria (info@isairon.it, 338 2629372). Per chi ama l'archeologia, la proposta è doppia tra centro storico e collina: a pochi passi da via Rossini, la domus di via dell'Abbondanza (orario 10.30-12.30, 16.30-18.30) dove si ammirano i resti di una dimora signorile di prima età imperiale, riccamente decorata con mosaici; alle pareti le proiezioni delle ricostruzioni tridimensionali degli antichi ambienti. A Colombarone un'area archeologica eccezionale perché immersa nel verde del Parco san Bartolo tra Marche e Romagna; qui sono conservati i resti di una ricca residenza tardo-imperiale sulle cui strutture, a partire dalla metà del VI secolo d.C. si insedia il complesso cristiano della basilica di San Cristoforo ad Aquilam. All'area è affiancato un antiquarium, un piccolo museo che espone i reperti rinvenuti durante gli scavi e offre nuovi strumenti di comprensione della storia più antica del territorio; orario 10-13, 16.30-19.30. Biglietto Pesaro Musei, gratuito fino a 18 anni, info 0721 387541. Per conoscere invece la storia di Pesaro dal punto di vista della sua marineria, il luogo da visitare è il Museo della Marineria Washington Patrignani di Villa Molaroni; sabato 15 (ma anche venerdì e domenica) orario 16-19, ingresso gratuito; info 0721 35588. Domenica 16 alle 10, nell'ambito della rassegna estiva Pesaro, i tuoi spazi: tra borghi e quartieri, Open studio Giovanni Gentiletti, visita alla suggestiva casa-museo (Santa Maria dell'Arzilla, strada dei Guazzi 4) di Gentiletti (1947-2010), lavoratore di metalli pesanti ed abile cesellatore la cui poetica prendeva spunto dalla natura. La visita delle 10 è gratuita mentre nel resto della giornata (fino alle 13 e poi nel pomeriggio 15.30-19.30) l'ingresso è con card Pesaro Cult.

