«Nessuna concorrenza»

LA MOBILITÀPESARO A Pesaro esiste già un servizio di corriere in bicicletta con consegne nel capoluogo, ma anche a Fano e zone limitrofe. Si chiama Urbico e ha sede in viale della Vittoria, 19. Vederli pedalare su biciclette attrezzate e singolari per i pesaresi è diventata oramai una consuetudine.La mission«Abbiamo aperto ad aprile dell'anno scorso spiega uno dei titolari Tobia Marta - Noi lavoriamo soprattutto per aziende e grande distribuzione, effettuando la distribuzione urbana in giornata. Ci rivolgiamo alle imprese e liberi...