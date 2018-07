CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lungo i tornanti ci sono diversi punti rimasti senza i guardrail di protezione in legno andati bruciati nell'incendio, al loro posto ci sono solo due corde per indicare il pericolo. In altri tratti le pareti della falesia dopo le frane, sono in attesa di un intervento antidissesto. Sull'arenile i segni lasciati dai mezzi meccanici che hanno pulito la spiaggia, ma ancora ci sono grossi tronchi e legni portati dal mare, che i mezzi di Multiservizi purtroppo non riescono a portare via viste le condizioni della strada e così i legni sono presi e...