Le attività fanno rete e tra il centro e la Baia la movida diventa soft

PESARO Quando i commercianti fanno rete nasce sempre qualcosa di buono. Via Passeri, via Cavour, via Castelfidardo, zona mare e, per la prima volta, Baia Flaminia, sono solo alcuni degli esempi dove le attività hanno scelto di fare squadra, costituirsi in gruppi, per portare avanti richieste specifiche al Comune su isole pedonali ed eventi estivi. Nasce così, ad esempio, l'Associazione dei commercianti di via Passeri che unisce attività fra loro molto diverse, dalla ristorazione ai locali serali, dai negozi di fiori all'artigianato artistico fino ad una galleria d'arte. Il primo banco di prova vede le attività al lavoro per riproporre, in accordo con gli assessorati comunali a Cultura e Attività Economiche, il format di un'oasi pedonale nelle sere d'estate.

Ruoli e compiti

«Sarà l'atto costitutivo redatto di fronte ad un notaio a riconoscere formalmente e attribuire compiti e un maggior raggio d'azione alla prima associazione di commercianti dell'asse via Passeri e via del Governatore così commenta Eliana Mennillo co-gestore dell'attività Rossini Bistrot. Un'opportunità per molti di noi, che considerate le specificità di questa via dal sapore bohémien, consentirà di intercettare eventi e collaborare in modo più diretto con l'Amministrazione». L'isola dovrebbe entrare in vigore da metà giugno fino alla prima decade di settembre con la via interamente chiusa al traffico ogni mercoledì dalle 18 e con il limite della mezzanotte. «Il tratto previsto prosegue Eliana parte dalla chiesa di San Giovanni fino a via Mazza mentre dal Museo Rossini a salire, verso piazzale Lazzarini c'è la ztl già attiva. La proposta dell'Associazione Via Passeri, che speriamo l'Amministrazione accolga, vede alcuni spazi delimitati per musica dal vivo, esposizioni, mostre d'arte e sfilate. Musica da ascolto e soft, perché non è nostra intenzione rendere la via chiassosa con il rischio di assembramenti o sovraffollamento. Per questo anche in accordo con tecnici e vigili urbani, stiamo definendo le modalità più adeguate: si pensa a due -tre eventi musicali in contemporanea lungo la via per altrettanti punti allestiti, a partire dal primo tratto iniziale, l'altro punto unirà le attività come la nostra a bar Antaldi e Osteria Passeri, e infine un altro punto in corrispondenza dell'ultimo tratto, che porta a via del Governatore fra piazzetta Antaldi e il locale 183». Niente esibizioni dal vivo con band musicali in via Cavour. Emanuela Giorgi dell'associazione culturale Pesaro On stage è pronta a incontrare attività della via e Amministrazione. Per il momento è stata accolta dal servizio comunale Attività Economiche la chiusura al traffico per le giornate del mercoledì, giovedì e venerdì esclusa la domenica. «Si parte da subito con l'isola alle 19.30. Non riproporremo la musica in strada per motivi di spazio, rischio assembramenti e multe. Sarà valorizzato lo street food con novità gastronomiche e culinarie sempre diverse. Concorderemo con l'assessorato alla Cultura altri spettacoli o iniziative non itineranti. Si valuterà comunque la possibilità di proporre una serata musicale a tema nel tratto terminale di fronte alla statale 16 dove la via si allarga». Baia Flaminia: oggi l'assessore alla Viabilità Enzo Belloni con tecnici e polizia locale, dovrebbe esprimersi sulle istanze avanzate anche dalla neonata associazione dei commercianti della Baia. Si guarda per la prima volta all'esperimento di un'isola pedonale temporanea, che unisca via Belgrado, via Bruxelles e via Londra fino a piazza Europa. Tre serate cadenzate a partire dal 15 giugno con la chiusura al traffico nella fascia preposta. Una delle serate sarà dedicata a famiglie e bambini il martedì il giorno di Baby Baia, l'altra ricalcherà il format di via Cavour in collaborazione con il Conservatorio Rossini un'ultima serata avrà una programmazione con eventi a tema e attività commerciali che rimarranno aperte.

Letizia Francesconi

