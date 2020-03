LA SOLIDARIETÀ

PESARO. Buoni spesa per i bisognosi, oggi il via libera in giunta. Il centrodestra parla di misura irrisoria e chiede di essere coinvolto per individuare i beneficiari: «Il Comune non si dimentichi dei nuovi poveri». Quella odierna sarà una giornata importante per l'attività amministrativa. Alle 9 la commissione Attività Economiche, che discuterà sul protocollo d'intesa e patto locale con il mondo economico, produttivo, turistico e creditizio. Poi la riunione di giunta focalizzata sul nodo delle risorse stanziate dal Governo. L'esecutivo oggi avrà il compito di rendere operativo lo stanziamento dei 503 mila euro destinati a Pesaro, da utilizzare con buoni spesa e aiuti di prima necessità per le famiglie pesaresi bisognose, definendo attraverso quali canali e modalità far arrivare gli aiuti. E a chi, impostando la modalità di individuazione dei beneficiari e l'ammontare del fondo per ogni beneficiario. Nel frattempo ieri pomeriggio alcuni Comuni dell'Ambito sociale si sono riuniti per verificare la possibilità di ottenere una distribuzione unitaria degli aiuti: in sostanza riunire le forze e cercare una linea uniforme.

Il coinvolgimento

Sul tema è intervenuto il capogruppo di Prima C'è Pesaro-Fdi Nicola Baiocchi, che chiede un coinvolgimento del centrodestra nelle decisioni: «400 milioni di euro per i bisogni alimentari è, di fatto, l'unica misura stanziata. Sicuramente meglio di nulla, ma appare irrisoria come somma per le reali esigenze. Vigileremo molto attentamente sulla suddivisione di tali somme perché vengano elargite secondo un criterio di equità che tenga in considerazione sì delle classi più indigenti già note ai servizi sociali, ma anche ai cosiddetti nuovi poveri, ovvero tantissime persone che sono di fatto sprofondate nella povertà. Vogliamo, in ogni modo, conoscere quali criteri il nostro Comune utilizzerà per la distribuzione di tali risorse e contribuire all'individuazione delle categorie che ne beneficeranno». Il centrodestra, inoltre, ieri sera ha iniziato a presentare, in commissione Bilancio, le proprie proposte. «Attendo le proposte anche dai consiglieri - anticipa l'assessore al Commercio Francesca Frenquellucci - stiamo preparando una delibera d'indirizzo relativa al patto locale e protocollo d'intesa, insieme agli assessori Vimini, Pozzi e al sindaco. Abbiamo chiamato tutti gli enti preposti per raggiungere questi obiettivi: favorire l'accesso al credito da parte delle imprese, facilitare la rinegoziazione del debito, mantenere o comunque garantire il rating bancario. Sostenere le imprese con progetti che portino bandi per la formazione, innovazione e tecnologia. Con il decreto Cura Italia ci sono strumenti disponibili, noi dobbiamo aiutare le imprese di tutto il territorio. Come assessore alle Attività Produttive cercherò di adottare tutte le possibilità che mi competono. Vengo da quel mondo e capisco le difficoltà che in questo momento tutte le imprese stanno incontrando. E' importante cercare di puntare alla liquidità per le imprese, che ne hanno bisogno. Ringrazio tutti gli enti che partecipano».

Thomas Delbianco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA