La mannaia della sicurezza sulla storica Festa del Porto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASOPESARO La Capitaneria blocca la Festa del Porto nella Calata Caio Duilio. Stand, tendone e bancarelle dovranno essere concentrate in via Cecchi nella zona attorno alla Chiesa del Porto. I portolotti sono stati presi in contropiede dalla decisione dovuta da motivi di sicurezza ma non mollano: «Quest'anno tendone in via Cecchi, ma dal 2019 rivogliamo il nostro spazio». La storiaLa Festa del Porto è una festa storica, in onore della Madonna della Scala, di origini antichissime e molto amata non solo dai residenti della zona ma anche dai...