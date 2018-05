CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA BELLA STAGIONE/1PESARO L'estate è arrivata, o almeno è arrivato un primo assaggio della bella stagione. Il sabato di sole e di temperature gradevoli ha spinto tanti pesaresi ieri verso le spiagge locali. Stabilimenti balneari che nel pomeriggio registravano un discreto numero di clienti, ma in molti hanno optato, in questo primo scorcio di estate, anche per le spiagge libere. Non è ancora partito il servizio delle navette estive, che invece scatterà nel prossimo fine settimana, in concomitanza con il Ponte del 2 Giugno. La voglia di...