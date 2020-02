I partigiani regalano il fazzoletto dell'Anpi

PESARO Il sostegno alle Sardine è unanime dal mondo dell'associazionismo partigiano e dall'Anpi. In piazza Lazzarini anche Matilde Della Fornace, presidente dell'Anpi Pesaro che ha donato al leader delle Sardine il simbolico fazzoletto tricolore dell'associazione partigiani. «Questa è la generazione dei nipoti dei partigiani - ha detto Della Fornace parlando dal palco - che ci stanno lasciando. È un modo per tenere viva questa memoria soprattutto la conoscenza di questa fase così importante della nostra storia. Non se ne poteva più del clima d'odio e di sopraffazione che aveva avvolto e ancora ci avvolge e che grazie alla Sardine ora si può tornare a respirare la libertà che i partigiani ci hanno dato. Voi siete come un fiume carsico che emerge alla luce». Matteo Salvini, che era il competitor sull'altra piazza, non è mai stato nominato, salvo qualche fugace accenno indiretto verso la recente polemica sull'aborto. E' Eva Fabbri a puntare il dito contro il maschilismo e la mancanza di parità di genere nella scuola e in generale nel mondo del lavoro: «Abbiamo davanti sfide enormi ma si vince ogni volta che scaliamo montagne che sembrano impossibili da superare. Riaffermiamo l'impegno delle donne a vivere in un mondo in cui, tanto per restare nell'attualità non ci devono essere stili di vita incivili. Le donne hanno diritto di scegliere e vogliamo difendere quello che è un nostro diritto. No alla società maschiocentrica, al sessismo che impregna la nostra società e no alle donne che devono fare passi indietro».

