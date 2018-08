I 40 anni del Rof meriteranno una mostra ad hoc

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ANTICIPAZIONEPESARO L'istituzione di un museo rossiniano è forse il traguardo più ambito a cui il Comune sta lavorando nell'ambito del 150esimo. In attesa che si parta con la gara per l'acquisizione dei materiali, collocati in un contesto storico che ospita la pregiata collezione della Fondazione Cassa di Risparmio, che racconta la Pesaro del 700, fino ad oggi difficilmente visitabile e che sarà mantenuta, il progetto prevede di ospitare sia una parte storica e documentale più legata ai cimeli (lettere e manoscritti, anche se il...