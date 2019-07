Feste e balli sulla spiaggia «Via libera, con giudizio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASOPESARO Feste e balli in spiaggia, vertice in Prefettura con via libera. Purché «la spiaggia non diventi una discoteca». Questo il senso del messaggio lanciato dall'assessore alla sicurezza Riccardo Pozzi. Nell'ultimo weekend ci sono stati dei controlli agli stabilimenti balneari con tanto di un piccolo giallo rispetto a una sanzione da 500 euro elevata. Pozzi dice che ad oggi «non risulta alcun verbale ufficiale». Ma se verrà notificato, non sarà tanto per il ballo, perché la stessa situazione era presente in altre spiagge, ma...