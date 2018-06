È morto Picozzi l'ad che amava la storia e l'arte

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL LUTTOPESARO Milanese di nascita, con la grande passione per la storia pesarese. È morto, nella sua casa, l'ex dirigente della Biesse ed ex amministratore delegato della Viet Silvio Picozzi. Aveva 79 anni e da tempo combatteva con una malattia che ieri ha avuto il sopravvento. Lascia la moglie Laura e il figlio Pietro. La sua storiaTrasferitosi a Pesaro dal 1975 è lui stesso a scrivere, in una sua presentazione, di aver iniziato una seconda vita a Pesaro scegliendo come abitazione una casa nel borgo di Trebbiantico. Dopo aver lavorato in...