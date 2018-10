Costi bollette idriche aumenti a Mondolfo Fano e Monte Porzio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LE TARIFFEPESARO Approvato dall'assemblea Aato (Assemblea di Ambito territoriale ottimale n. 1) che riunisce i sindaci dei territori, anche il nuovo sistema delle tariffe per servizio idrico nei comuni serviti da Marche Multiservizi e Aset Spa per Fano. Sono però i cittadini che risiedono a Fano e in altri due Comuni della Valcesano, quelli che subiranno in bolletta un incremento della tariffa idrica di base. Utenti, che si troveranno a pagare una tariffa più alta a seguito della fusione per incorporazione di Aset holding Spa in Aset Spa....