Confermati i 16 anni a Butungu vuole scontare la pena in Congo

IL PROCESSOPESARO Niente sconti nemmeno in appello per Guerlin Butungu, il capo e unico maggiorenne del branco che stuprò nell'agosto 2017 a Rimini una turista polacca e una trans peruviana in una notte di eccessi, rapine e violenze. Il 22enne congolese deve restare in carcere 16 anni. La conferma della condanna, già comminata in primo grado, è arrivata ieri mattina dalla Corte d'Appello di Bologna che ha respinto la richiesta della difesa di riconoscere le attenuanti generiche. Butungu era presente in aula e, probabilmente, non si...