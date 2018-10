«Tolleranza zero per chi delinque Lavoro costante»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SICUREZZA MACERATA Tolleranza zero sul fronte delle sostanze stupefacenti. Da diversi mesi a questa parte si susseguono le operazioni delle forze dell'ordine per contrastare la diffusione della droga e lo spaccio. Controlli nelle vicinanze delle scuole, nelle aree verdi, nelle zone piĆ¹ frequentate dai giovani ed ovviamente nei casermoni che i pusher usano come base. Tolleranza zero facile ad annunciarsi ma un pochino piĆ¹ difficile da mettere in pratica visto che occorrono uomini, mezzi, capacitĆ investigative ed anche prove visto che non...