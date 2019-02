Team di psicologi nelle Sae per lenire le ferite dell'anima

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL SOCIALECAMERINO Isolamento, mancanza di luoghi di aggregazione, la perdita delle piccole abitudini quotidiane e di quella rete sociale fatta di vicini e presenze amiche nei piccoli paesi: sono queste le problematiche maggiori che emergono dal porta a porta nelle Sae, che stanno mettendo in pratica gli psicologi della Croce Rossa attivi a Camerino, Caldarola, Castelsantangelo sul Nera e Visso, per il progetto Ritornare per ricominciare. Spiega Gianfranco Broglia, presidente della Cri di Camerino: «Il progetto è stato prorogato sino al 31...