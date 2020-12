MACERATA Sosta breve gratuita di 30 minuti in corso Cairoli e in corso Cavour a Macerata, il primo dicembre è partita la sperimentazione. Lo ha deciso la giunta comunale con una delibera che ha modificato parzialmente il contratto di servizio in essere con l'Apm e ha dato quindi il via ad una nuova modalità di sosta più favorevole all'utenza. Il nuovo regime agevolato in corso Cairoli e in corso Cavour, come detto, è partito il primo dicembre e permette una maggiore rotazione dell'utilizzo degli stalli di sosta a pagamento. I cittadini infatti possono avvalersi di un'iniziale sosta breve gratuita di 30 minuti non prorogabili con l'obbligo di esposizione del disco orario e l'applicazione, decorso tale periodo, della tariffa ordinaria di 1.20 euro. «Si tratta di una soluzione temporanea e sperimentale che rimarrà in vigore per tre mesi aveva spiegto il sindaco di Macerata, Sandro Parcaroli -. Dopo questo iniziale periodo valuteremo una eventuale proroga e successive altre azioni per agevolare il commercio cittadino nelle due vie della città dove è presente una maggiore concentrazione di negozi».

