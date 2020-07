L'incontro

Merlini: «Ricostruire

rete e tessuto sociali»

«Sono Sandro Parcaroli, candidato della Lega a Macerata perché voglio farla rinascere insieme a tutti i maceratesi che ne sono l'anima e la portano nel cuore». Un applauso segue l'apertura dell'intervento di Sandro Parcaroli che lunedì sera, nella sede della Lega provinciale a Macerata, ha incontrato tanti tra militanti, simpatizzanti e cittadini intervenuti per un faccia a faccia con il candidato sindaco del centrodestra introdotto dal responsabile provinciale della Lega Simone Merlini. Presenti per la Lega anche l'onorevole Tullio Patassini, i consiglieri comunali Andrea Marchiori e Francesco Luciani, il responsabile provinciale enti locali Andrea Cipolletta. «Condividiamo la visione di una città che ritrovi la sua identità e il suo destino di capoluogo di provincia ha detto Parcaroli sintetizzando i temi di un incontro in cui è apparso perfettamente in sintonia con la platea di mamme, impiegati, commercianti ed artigiani, un gruppo di giovani particolarmente interessato Avere delle idee, guardare oltre la siepe è quello che per troppo tempo è mancato». «Con Parcaroli sindaco Lega e centrodestra fanno sintesi tra valori, visione ed impegno dei maceratesi che vogliono e credono in una Macerata che sia vissuta dalle famiglie e dai giovani, ricostruendo la rete ed il tessuto sociali nonché la vivacità culturale che le sono proprie», conclude il coordinatore della Lega Simone Merlini.

