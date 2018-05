Eroina nascosta in un casolare Scatta l'arresto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'OPERAZIONEMORROVALLE L'intensificazione del controllo del territorio e lo sviluppo di indagini finalizzate alla prevenzione e alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno consentito ai finanzieri della Tenenza di Porto Recanati di trarre in arresto un pakistano, munito di permesso di soggiorno in corso di rinnovo. I finanzieri, che tenevano sotto osservazione l'uomo già da qualche settimana, lo hanno pedinato fin nei pressi di un casolare nelle campagne di Morrovalle, luogo in cui l'immigrato aveva nascosto parte...