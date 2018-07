Vandali e giovani ubriachi Non c'è pace per gli chalet

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'ALLARME FERMO Senza pace gli chalet della costa fermana in preda ai raid notturni. Praticamente quasi tutti i balneari, prima o poi, hanno fatto i conti con furti e vandalismi. Sotto assedio Porto San Giorgio in questi giorni, prima era stata la volta di Lido di Fermo e prima ancora era toccato a Porto Sant'Elpidio. E' un continuo. Non si dormono sonni tranquilli sulle spiagge di notte perché suonano i sistemi di allarme a tutte le ore e i balordi non si limitano a sfondare vetrate e danneggiare infissi per rubare anche solo spiccioli e...