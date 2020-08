Turismo e cultura a nozze

L'INIZIATIVA

FERMO Fare rete, rafforzare i legami, spingere sulle peculiarità culturali di ciascun Comune aderente per aumentare l'attrattività turistica. E' con questo spirito e con questi obiettivi che si è riunito a Fermo il Consiglio del Progetto integrato locale denominato Itinerari di storia finanziato dal Gal Fermano. Un'assemblea che ha visto la partecipazione dei rappresentati dei Comuni aderenti, ovvero Fermo, ente capofila, Belmonte Piceno, Grottazzolina, Monsampietro Morico, Monte Giberto, Monteleone di Fermo, Montottone e Ponzano di Fermo.

L'idea

Comuni che hanno dato il via all'attività di una cabina di regia, volta a coordinare e raccogliere le azioni nel campo della promozione turistica, attraverso la valorizzazione dei beni culturali che insistono in ciascun territorio, quali motivi attorno ai quali far gravitare movimento e flussi di turisti e visitatori. In apertura i saluti e l'intervento del vicesindaco di Fermo Francesco Trasatti che ha sottolineato «l'importanza del progetto e la necessità di avviarlo prima possibile auspicando la massima collaborazione tra beneficiari pubblici e privati». Quindi le parole del presidente del Gal Michela Borri che ha evidenziato come «tale progetto non rappresenti un intervento estemporaneo ma una vera e propria strategia di forze per il territorio». Si tratta di un progetto definito qualificante che vedrà all'interno della cabina di regia diverse competenze pubbliche e private pronte a dialogare e confrontarsi allo scopo di potenziare e diversificare l'offerta turistico culturale, come detto da Rocco Corrado del Gal e Monia Ferroni, facilitatore, che hanno auspicato il dialogo costruttivo fra cabina di regia e Consiglio del Pil (Progetto integrato locale), progetto sugli itinerari di storia che vede interessanti proposte da parte dei Comuni aderenti e beneficiari.

Il piano

Proposte che vanno dall'ampliamento del museo di Torre di Palme anche per attività laboratoriali ai nuovi spazi antistanti la struttura, dal centro culturale dei Piceni di Grottazzolina all'offerta turistica esperienziale di Belmonte Piceno con le sue sempre interessanti proposte archeologiche, dalla torre esagonale di Monteleone alle proposte di Monsampietro Morico, dalla ceramica di Montottone alle collezioni di medaglie di Monte Giberto fino alla vetrina di eccellenze enogastronomiche a Ponzano, senza contare le diverse e numerose proposte fatte dai privati per impreziosire e arricchire ulteriormente l'offerta turistica, con idee e progetti che ne rappresentino la degna integrazione, sulla base di quanto i territori hanno già all'interno dei loro confini ma soprattutto nella loro tradizione e nella loro storia. Lavoro e proposte che saranno oggetto dei prossimi incontri della cabina di regia.

Nicola Baldi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA