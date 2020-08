Workshop per recuperare antichi mestieri

IL PROGETTO

FORCE Un'operazione innovativa partendo dall'antico quella del progetto Force craft lab, gestito dall'associazione Terra Vita di Force, con responsabile Valeria Tanucci, nell'ambito del vasto progetto La terra che cura, mirante a migliorare il benessere psicofisico di residenti e turisti del territorio dei Sibillini, nell'area delle province di Ascoli, Fermo e Macerata, e realizzato da Wega, Eureka e La Sorgente.

I laboratori

Force craft lab prevede una serie di laboratori co-working gratuiti situati all'interno dei magazzini dello storico Villino Verrucci. Spazio per attività formative, corsi, workshop, laboratori volti a rilanciare l'artigianato, promuovendo la riscoperta di nuovi-antichi mestieri, con la finalità di creare legami tra settori differenti, ma potenzialmente complementari come il turismo e l'artigianato. Alcuni laboratori sono già partiti a giugno, altri nelle prossime settimane. Poi altre serie in autunno e nel periodo natalizio. Ogni workshop sarà guidato da un artigiano e professionista del settore. Quindi si può imparare a realizzare da soli un paio di sandali in pelle (29 agosto) sotto la guida di Daniela Diletti, figlia di artigiani dalla lunga esperienza nel mondo del cuoio. Oppure si può apprendere come costruirsi da soli un gioiello in rame, partendo dalla lavorazione di un filo di rame o da una lamina, con l'aiuto d Mara Liverotti, artigiana nata lavorando l'oro, formatasi alla scuola d'arte orafa Arti e Mestieri di Vicenza. Nel workshop cosmesi e natura (22 agosto) i partecipanti impareranno a creare 3 prodotti cosmetici partendo dall'olio essenziale di lavanda ed altri prodotti naturali, con Elisa Vitellozzi, tecnica di agricoltura biologica e coltivatrice di erbe aromatiche ed officinali. E ancora. I segreti della tessitura col workshop Il riciclo di una fitta trama (29 agosto). Ogni partecipante avrà a disposizione un telaio a cornice per realizzare un tappeto di dimensioni 50x70cm circa, con l'utilizzo di stoffe riciclate, principalmente cotone, lino e canapa. Con gli insegnamenti di Laudisia Colonnelli, diplomata all'istituto professionale di Osimo indirizzo moda e all'Accademia di Belle Arti a Macerata, e con Mihaela Diana Dobreanu, laureata in ingegneria informatica, ma tutor e formatrice nell'arte del cucito e della tessitura. Quindi un Percorso teorico, pratico, esperienziale sull'apicoltura (2 settembre) con visita del laboratorio di smielatura realizzato in bioedilizia (paglia, legno e calce), dell'apiario ed apertura dimostrativa di un'arnia presso Apicoltura Paolo Albucci a Monsampietro Morico. A conclusione della giornata ogni partecipante riceverà un vasetto di miele biologico. Sotto la guida dello stesso apicoltore.

Arti e mestieri

«Abbiamo deciso di promuovere questo territorio dice Tanucci - attraverso le persone, le arti, i mestieri. Abbiamo deciso di resistere, di essere resilienti». I workshop sono aperti a tutti dai 16 anni in poi. Info e iscrizioni: 3398439243 forcecraft.lab@gmail.com. Il progetto La terra che cura è realizzato da Wega impresa sociale, cooperative sociali Eureka e La Sorgente, in collaborazione con Università Politecnica delle Marche e Human Foundation, vincitori di un bando Fesr della Regione Marche.

Francesco Massi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA