Unitalsi, eletto il direttivo Caioni nuovo presidente

L'ASSEMBLEA

ASCOLI Paolo Caioni è il nuovo presidente della sottosezione ascolana dell'Unitalsi. Succede a Massimo Mazzoni che, dopo 18 anni tra presidenza e vice presidenza, ha deciso di fare un passo indietro a favore dei giovani. Come ogni anno, in concomitanza con la prima domenica del tempo di Avvento, l'Unitalsi ascolana, al mattino, ha celebrato la giornata dell'Adesione, accettando due nuovi soci con una singolare cerimonia tenuta nella chiesa di San Paolo a Pagliare.

Nell'incontro del pomeriggio, dedicato alle votazioni, i soci hanno avuto modo di esprimere il loro ringraziamento al direttivo uscente per il lavoro svolto, in particolare per l'attività compiuta verso i giovani e l'accoglienza sia dei minori sia degli immigrati. Questo il nuovo direttivo: Paolo Caioni presidente; Luciano Traini, Serena Mascitti, Andrea Petrocchi, Fabrizio Mascetti e Maria Funari i consiglieri; don Basilio Marchei assistente spirituale. «Cercherò di continuare sulla strada del mio predecessore ha detto Caioni e accetto questa responsabilità nella consapevolezza di condividerla con tutti i soci dell'Unitalsi che ogni giorno spendono le loro energie in percorsi di carità e di attenzione nei confronti di chi si trova nel bisogno. L'attribuzione degli incarichi di vice presidente, tesoriere, segretario, i giorni e gli orari di apertura della sede saranno definiti nella prima riunione.

Roberto Cestarelli

