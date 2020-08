Undici candidati per il posto di consulente artistico

L'INCARICO

ASCOLI Sono undici i candidati alla poltrona di consulente artistico per gli eventi espositivi ed altre iniziative culturali dell'Arengo. Dopo l'avviso pubblico predisposto dall'Arengo nello scorso mese di settembre e dopo il congelamento di tutta la procedura di selezione dovuto all'emergenza Coronavirus e annesso lockdown, adesso si apre la fase decisiva per l'individuazione dell'esperto che dovrà fungere, di fatto, da direttore artistico delle sale espositive comunali e tutto ciò che ruoti attorno alle iniziative artistico-culturali del Comune. Il ruolo, in pratica, finora svolto con risultati decisamente importanti dal professor Stefano Papetti, anch'egli tra i papabili in questa fase selettiva. E' prevista, infatti, per il prossimo 2 settembre alle ore 10, nella sala De Carolis di Palazzo Arengo, la selezione del consulente artistico-culturale attraverso un colloquio con la commissione preposta. Da questo colloquio uscirà, dunque, colui che dovrà tracciare la linea da seguire per quel che riguarda le attività espositive dell'Arengo nei prossimi tre anni. Un ruolo strategico considerando che l'ambizione dell'Arengo è anche quella di proporre Ascoli, nel 2022, come capitale italiana della cultura.

I candidati

Al colloquio del prossimo 2 settembre programmato a Palazzo Arengo per la scelta del consulente artistico per le iniziative espositive e culturali saranno in 11 a presentarsi. E tra questi, come già detto, ci sarà anche il professor Papetti che da anni si occupa proprio delle attività artistiche del Comune. I papabili al posto di consulente sono, rigorosamente in ordine alfabetico, Alessandro Caioni, Giacomo Cesaretti, Alessandro Del Priori, Barbara Felci, Margarita Godoulianova, Giovanna Iacono, Brigida Mascitti, Maria Gabriella Mazzocchi, Stefano Papetti, Emanuela Todini e Marzo Zaccarelli. Formalmente, il consulente che si andrà ad individuare avrà un incarico a tempo determinato part-time, per 18 ore settimanali, extradotazione organica, come funzionario di categoria D per attività di consulenza artistica finalizzata a individuare e coordinare eventi espositivi oltre ad altre iniziative culturali connesse. Il consulente artistico dell'Arengo continuerà ad avere, così come avvenuto finora con il professor Papetti, un ruolo strategico per l'organizzazione e l'allestimento di eventi ed attività espositive e culturali connesse da programmare nei musei e in altre idonee location comunali.

Il ruolo

Un ruolo finora sapientemente svolto da Papetti che, in questi anni, ha curato tutti gli aspetti artistici legati alle strutture museali comunali, con grande professionalità. In città sono arrivate mostre ed eventi culturali legati all'arte di indubbio e riconosciuto spessore a livello nazionale. A settembre, sarà la commissione dopo il colloquio di selezione - a decidere chi si riterrà, tra gli 11 candidati con esperienze nel settore, il più idoneo a ricoprire il ruolo di direttore artistico dei musei ascolani per i prossimi 3 anni.

Luca Marcolini

