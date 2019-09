«Tasse non pagate Il Comune deve riscuotere i crediti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INTERROGAZIONEASCOLI I consiglieri comunali Nardini e Canzian di Ascolto e Partecipazione hanno presentato un'interrogazione per sapere quali misure concrete e realistiche intende il sindaco prendere « per evitare l'offesa a tutti gli ascolani onesti che pagano regolarmente i tributi e le tasse, o se intende procedere come le amministrazioni che l'hanno preceduto?». Dal conto consuntivo 2018 esposto dall'assessore Corradetti infatti si evince un credito che il Comune di Ascoli vanta per circa 17 milioni di euro; che la quota più corposa...