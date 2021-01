SPINETOLI Sul fronte delle grandi opere, l'opposizione non ha dubbi: «per ora solo annunci da parte dell'amministrazione». A parlare è Antonio Vagnoni, capogruppo di Spinetoli Bene in Comune, che usa toni critici. «A quasi due anni dall'insediamento della nuova amministrazione - dice - si continua con la politica degli annunci, mentre assistiamo, invece, all'impoverimento sociale ed economico del capoluogo. Da qualche giorno sono iniziati i lavori, a Pagliare del Tronto, per i moduli destinati alla scuola dell'infanzia del capoluogo, chiusa da tempo perché inagibile e ora ospitata nella mensa della Primaria del capoluogo. Sarebbe stato opportuno che i moduli fossero stati installati a Spinetoli, per sopperire al disagio dei bambini ed evitare il loro spostamento per raggiungere la scuola di Pagliare. Con il lockdown, con i milioni a disposizione, il tesoretto annunciato da tempo, si sarebbero potutei eseguire molti interventi come la manutenzione e il rinnovo dei giochi nei parchi pubblici, la riparazione delle strade dissestate. Si poteva iniziare con i parchi pubblici, per i quali da anni i cittadini denunciano lo stato di degrado e di abbandono. Si poteva approfittare di questo anno travagliato, che lascia spazi liberi per operare, partendo da una vetrina del Comune, il parco San Paolo, a Pagliare. Tra le poche opere attualmente in cantiere, c'è la sistemazione, nel centro storico di Spinetoli, dei locali per realizzare, per la terza volta, un Museo della Civita contadina con un percorso virtuale. Questo ha portato allo sfratto di diverse associazioni che non hanno più una sede e un luogo d'aggregazione: cosa grave in un borgo come Spinetoli, che presenta un forte declino demografico e rischia di diventare un paese-dormitorio, con edifici fatiscenti ma con tre musei e una enoteca. I tanti visitatori previsti non avranno, però, nemmeno il bancomat, promesso da un lustro». In attesa del prossimo consiglio comunale, Vagnoni avverte: «chiederemo informazioni sulla situazione della farmacia comunale che, dal capoluogo, fu trasferita a Pagliare per avere utili maggiori, sempre annunciati ma ancora non presenti nei bilanci: si stenta ad andare in pareggio. Restiamo in attesa delle grandi opere; siamo a favore della loro realizzazione e saremo felici di congratularci con l'amministrazione quando saranno realizzate».

Eduardo Parente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA