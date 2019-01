Scuole del Comune Un incarico esterno per sbloccare i fondi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL POST SISMA/2ASCOLI Adesso l'Arengo, anche attraverso un incarico esterno affidato ad un tecnico specializzato, dovrà produrre tutta la documentazione richiesta per sbloccare i soldi governativi destinati, attraverso un'ordinanza del commissario straordinario per il terremoto nello scorso maggio 2018, alla sistemazione delle scuole comunali ascolane. Per le sedi scolastiche di proprietà comunale per le quali sono stati individuati finanziamenti per realizzare interventi di miglioramento-adeguamento sismico, in elenco figurano la scuola...