Richieste via Internet o in Comune da domani

7Buoni spesa da 200, 300 e 400 euro saranno assegnati dal Comune alle famiglie sambenedettesi che si trovano in difficoltà a causa della sospensione delle attività lavorative per il Coronavirus. Questa mattina la giunta, presieduta dal sindaco Piunti, delibererà i criteri sulla base dei quali saranno destinati i buoni. Il bando per accedere agli aiuti scadrà il prossimo 8 aprile e la domanda potrà essere presentata preferibilmente online o presentandosi all'Urp. Innanzitutto è stato stabilito che sono esclusi da ogni beneficio coloro che nel mese di marzo hanno percepito entrate uguali o superiori ai 1.800 euro, così come coloro che vantano depositi bancari uguali o superiori a 10mila euro. A questi si aggiungono i punteggi che saranno assegnati sulla base di precisi criteri, viene chiesto infatti se coloro che hanno presentato domanda pagano l'affitto, se percepiscono già un sostegno come può essere il reddito di cittadinanza o la cassa integrazione, se hanno subito una sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, se all'interno del proprio nucleo familiare c'è almeno un membro che ha percepito un reddito e se c'è almeno un familiare che detiene una giacenza di almeno 10mila euro. Ciascuna voce conferirà un punteggio e da qui sarà stilata una graduatoria per spalmare i 296.080 euro. A questo bando si accompagnerà l'avviso rivolto ai negozi di generi alimentari per conoscere quali aderiranno e quindi accetteranno le schede prepagate per fare la spesa che saranno distribuite dal Comune, bando degli esercenti che scadrà il 7 aprile. Si andrà dai 200 euro per i nuclei composti da una massimo due persone, 300 euro per le famiglie che contano da 3 a 4 membri e infine 400 euro per le famiglie con 5 o più componenti. Criteri che la giunta assieme agli uffici tecnici hanno stilato, dietro il coordinamento dell'assessore Emanuela Carboni, avvalendosi anche del contributo delle associazioni che si occupano di aiutare gli indigenti. Da domani mattina sarà attivato uno sportello in Comune per la presentazione delle domande.

