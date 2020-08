Riapre il parcheggio di via Sabatini con 60 posti auto

LA SOSTA

VENAROTTA Riaperto ufficialmente il parcheggio di via Sabatini a Venarotta. Un importante intervento di riqualificazione, dal costo di circa 150mila euro, annunciato con soddisfazione dal sindaco Fabio Salvi: «I lavori hanno visto il rifacimento di tutto il fondo stradale, danneggiato e totalmente sconnesso tale da rendere quasi impraticabile un'area con circa sessanta stalli per la sosta dei veicoli, ma anche il rifacimento di tutte le staccionate - con l'aggiunta di nuove staccionate sulle scalinate. Si è provveduto inoltre al restyling delle aree attrezzate per i bambini, con l'acquisto e l'installazione di nuovi giochi, ma anche all'acquisto di nuove bacheche e cestini e alla realizzazione di una nuova segnaletica orizzontale. In aggiunta, è stata infine predisposta l'area per una casetta dell'acqua. Un intervento cospicuo che rappresenta un'importante opera di riqualificazione per il centro storico di Venarotta» ha spiegato il primo cittadino.

«Tutto questo va a completare anche la sistemazione dei problemi di allagamento nella via che porta a Piazza Spalvieri: un problema importante, per il quale eravamo in ritardo. Me ne scuso personalmente perché saremmo dovuti intervenire già da prima. Abbiamo infine installato alcuni dossi per limitare la velocità in questo tratto di strada, con alcuni ritocchi che saranno ultimati nelle prossime settimane». Misure che il sindaco Salvi ha voluto condividere con tutti i cittadini venarottesi: «Sono felice di condividere con loro questo bene comune, frutto di un lungo lavoro di reperimento delle somme necessarie, così come sono lieto di ringraziare tutti coloro che vi hanno lavorato. Sono felice anche di aver promosso un progetto che ci ha permesso di salvare la vita dei bellissimi alberi che svettano maestosi su quella via. Ringrazio anche qualche burlone che su questo parcheggio ha costruito qualche bella storiella: ogni cantiere crea un momento di vivacità in paese e nel bene e nel male anche entusiasmo, curiosità e commenti. La vita nei piccoli paesi è fantastica anche per questo e mi sento di dire che tutti saranno contenti per qualcosa di bello e utile che è a completa disposizione della nostra comunità».

Per un parcheggio che riapre ufficialmente i battenti, ecco che l'amministrazione comunale di Venarotta continua a muoversi anche su altri fronti: «Sono in corso i lavori per il completamento della sede della Croce Verde, che rappresenta una postazione di emergenza del 118. L'intervento sta andando avanti attraverso i fondi degli sms solidali, contiamo di terminare il tutto entro la fine di agosto» ha illustrato il sindaco Salvi. «Abbiamo inoltre praticamente terminato la riqualificazione di un campo da calcio, restano solo alcuni dettagli da sistemare ma inaugureremo quanto prima la struttura per restituirla alla nostra cittadinanza. Non dimentichiamo infine gli interventi di rifacimento stradale e infrastrutturale, con i lavori che sono già in corso in varie zone del nostro paese» ha chiosato il primo cittadino.

Matteo De Angelis

