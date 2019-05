Possono esultare già stanotte Porrà Falcioni e Fanesi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE SFIDEASCOLI Nella provincia oltre ad Ascoli sono 22 i comuni chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco. Chi sono i candidati in lizza? A Carassai l'uscente Vincenzo Polini gareggia con Gianfilippo Michetti e Tiziana Pallottini, a Castignano ci sono Fabio Polini (uscente) e Stefana Panella. Paula Amadio e Arturo Verna sfidano Andrea Cardilli a Colli del Tronto mentre a Comunanza Alvaro Cesaroni difende la posizione contro Angelo Sciamanna. Giancarlo Vesperini e Arianna Pasqualini sono in lizza a Cossignano; a Cupra Marittima sono tre...