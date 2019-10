Pneumologia Di Emilio in testa alla graduatoria

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL CONCORSOASCOLI Il direttore sanitario dell'Asur, Nadia Storti, ha ufficializzato la graduatoria della selezione per il nuovo primario di Pneumologia dell'ospedale Mazzoni. Al primo posto è Vittorio D'Emilio, attuale facente funzione di direttore della Pneumologia del nosocomio ascolano, dopo il pensionamento dell'ex direttore Riccardo Pela. Adesso, bisognerà attendere quindici giorni, termine previsto dalla legge per eventuali ricorsi dei candidati che hanno partecipato alla selezione, per titoli e esami e, trascorso questo tempo, il...